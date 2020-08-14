COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика
Меньше всего заразившихся за сутки в трех областях - Кировоградской, Херсонской и Луганской
За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях и Киеве (158). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего заразившихся за этот период - в Кировоградской (6), Херсонской (4) и Луганской областях (1).
Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:
- Львовская область – 11 658 заболевших (184 за сутки);
- Киев - 10 160 (158);
- Ровенская - 7326 (120);
- Черновицкая - 7264 (154);
- Ивано-Франковская - 6320 (143);
- Закарпатская - 6080 (71);
- Харьковская - 5583 (205);
- Одесская - 4732 (160);
- Волынская - 4529 (58);
- Киевская - 4429 (52);
- Тернопольская - 3538 (49);
- Винницкая - 3129 (43);
- Житомирская - 2333 (67);
- Днепропетровская - 1658 (28);
- Хмельницкая - 1514 (46);
- Черниговская – 1154 (47);
- Черкасская – 1092 (25);
- Донецкая - 1049 (22);
- Запорожская - 1038 (28);
- Николаевская - 770 (15);
- Кировоградская - 739 (6);
- Сумская - 783 (29);
- Полтавская - 533 (17);
- Херсонская - 290 (4);
- Луганская - 171 (1).
В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.
За 13 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек - 1732.
- 12 августа в Украине изменили правила адаптивного карантина - пять новых пунктов.
- 13 августа сообщалось, что за прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Харьковской (209 случаев), Львовской (166) Ивано-Франковской (138) и Черновицкой (130) областях, а также в Киеве (133).
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