COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика

Меньше всего заразившихся за сутки в трех областях - Кировоградской, Херсонской и Луганской

За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях и Киеве (158). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся за этот период - в Кировоградской (6), Херсонской (4) и Луганской областях (1).

Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:

Львовская область – 11 658 заболевших (184 за сутки);

Киев - 10 160 (158);

Ровенская - 7326 (120);

Черновицкая - 7264 (154);

Ивано-Франковская - 6320 (143);

Закарпатская - 6080 (71);

Харьковская - 5583 (205);

Одесская - 4732 (160);

Волынская - 4529 (58);

Киевская - 4429 (52);

Тернопольская - 3538 (49);

Винницкая - 3129 (43);

Житомирская - 2333 (67);

Днепропетровская - 1658 (28);

Хмельницкая - 1514 (46);

Черниговская – 1154 (47);

Черкасская – 1092 (25);

Донецкая - 1049 (22);

Запорожская - 1038 (28);

Николаевская - 770 (15);

Кировоградская - 739 (6);

Сумская - 783 (29);

Полтавская - 533 (17);

Херсонская - 290 (4);

Луганская - 171 (1).

В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

За 13 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек - 1732.

12 августа в Украине изменили правила адаптивного карантина - пять новых пунктов.

13 августа сообщалось, что з а прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Харьковской (209 случаев), Львовской (166) Ивано-Франковской (138) и Черновицкой (130) областях, а также в Киеве (133).

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Арина Толина

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