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COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика

14.08.2020, 09:13
COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в трех областях и Киеве: динамика - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Меньше всего заразившихся за сутки в трех областях - Кировоградской, Херсонской и Луганской

За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях и Киеве (158). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся за этот период - в Кировоградской (6), Херсонской (4) и Луганской областях (1).

Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:

  • Львовская область – 11 658 заболевших (184 за сутки);
  • Киев - 10 160 (158);
  • Ровенская - 7326 (120);
  • Черновицкая - 7264 (154);
  • Ивано-Франковская - 6320 (143);
  • Закарпатская - 6080 (71);
  • Харьковская - 5583 (205);
  • Одесская - 4732 (160);
  • Волынская - 4529 (58);
  • Киевская - 4429 (52);
  • Тернопольская - 3538 (49);
  • Винницкая - 3129 (43);
  • Житомирская - 2333 (67);
  • Днепропетровская - 1658 (28);
  • Хмельницкая - 1514 (46);
  • Черниговская – 1154 (47);
  • Черкасская – 1092 (25);
  • Донецкая - 1049 (22);
  • Запорожская - 1038 (28);
  • Николаевская - 770 (15);
  • Кировоградская - 739 (6);
  • Сумская - 783 (29);
  • Полтавская - 533 (17);
  • Херсонская - 290 (4);
  • Луганская - 171 (1).

В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

За 13 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек - 1732.

  • 12 августа в Украине изменили правила адаптивного карантина - пять новых пунктов.
  • 13 августа сообщалось, что за прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Харьковской (209 случаев), Львовской (166) Ивано-Франковской (138) и Черновицкой (130) областях, а также в Киеве (133).

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Арина Толина
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