COVID-19. В Кабмине назвали районы, которые будут в "красной" зоне с 17 августа

Эпидемические зоны устанавливаются на 14 дней

С понедельника, 17 августа, в "красную" зону из-за распространения коронавирусной инфекции пять районов и три города. Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании, сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В "красную" зону попадают:

* Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

* город Самбор Львовской области;

* город Беляевка Одесской области;

* город Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;

* Кицманский район Черновицкой области.

К "оранжевой" зоне будут отнесены:

* Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

* город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

* города Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

* города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

* Николаевский и Саратский районы Одесской области;

* город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

* город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

* город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

В "желтой" зоне:

* город Киев;

* города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

* город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

* город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

* города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

* города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

* города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;

* город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

* Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Такие эпидемические зоны устанавливаются на 14 дней, добавил министр.

С 1 августа вступило в силу постановление Кабмина о новых правилах адаптивного карантина из-за пандемии Коронавирусная заболевания COVID-19, по якикы регионы Украины делят на зоны, в соответствии с интенсивностью распространения коронавируса.

Согласно обнародованному ранее документа, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

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Наталия Медведева

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