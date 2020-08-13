COVID-19. В Кабмине назвали районы, которые будут в "красной" зоне с 17 августа
Эпидемические зоны устанавливаются на 14 дней
С понедельника, 17 августа, в "красную" зону из-за распространения коронавирусной инфекции пять районов и три города. Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании, сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.
В "красную" зону попадают:
* Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
* город Самбор Львовской области;
* город Беляевка Одесской области;
* город Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
* Кицманский район Черновицкой области.
К "оранжевой" зоне будут отнесены:
* Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
* город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
* города Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
* города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;
* Николаевский и Саратский районы Одесской области;
* город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;
* город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;
* город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.
В "желтой" зоне:
* город Киев;
* города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;
* город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
* город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
* города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;
* города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
* города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;
* город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;
* Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Такие эпидемические зоны устанавливаются на 14 дней, добавил министр.
С 1 августа вступило в силу постановление Кабмина о новых правилах адаптивного карантина из-за пандемии Коронавирусная заболевания COVID-19, по якикы регионы Украины делят на зоны, в соответствии с интенсивностью распространения коронавируса.
Согласно обнародованному ранее документа, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.
- В Украине выросла заболеваемость коронавирусом - 1592 заболевших за сутки.
- Больше всего заболевших COVID-19 за вчера - в Харьковской и Львовской областях.
- Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Читайте также: Список на 13 августа: в какие страны и с чем вас впустят, а что запрещено в Украине
Комментарии