Коронавирус. Число заболевших в Украине превысило 100 000 человек: динамика

За сутки умерли 23 человека, выздоровели 637 пациентов, всего с начала эпидемии заболели COVID-19 более 100 000 украинцев

дополнено

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2106 человек (днем ранее, - 2134 ), всего с начала эпидемии - 100 643. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За этот период зафиксированы 23 летальных случаев (днем ранее - 40), 637 пациентов выздоровели (днем ранее - 704).

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге сообщил, что среди заболевших за сутки 118 детей и 136 медработников, госпитализированы 487 человек(днем ранее- 407).

По его словам, "это - наибольшее количество госпитализированных за сутки с начала всей пандемии".

За сутки провели 39 699 тестирований, из них 21 821 ПЦР-тестов, 17 878 методом ИФА.

Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса выздоровели 51 078 пациентов, умерли 2207 человек.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими. Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

20 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели 2134 человек - это рекордное количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии.

Читайте также: С 24 августа в Украине будут действовать новые карантинные зоны - список

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.