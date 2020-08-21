Коронавирус. Число заболевших в Украине превысило 100 000 человек: динамика
За сутки умерли 23 человека, выздоровели 637 пациентов, всего с начала эпидемии заболели COVID-19 более 100 000 украинцев
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2106 человек (днем ранее, - 2134 ), всего с начала эпидемии - 100 643. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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За этот период зафиксированы 23 летальных случаев (днем ранее - 40), 637 пациентов выздоровели (днем ранее - 704).
Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге сообщил, что среди заболевших за сутки 118 детей и 136 медработников, госпитализированы 487 человек(днем ранее- 407).
По его словам, "это - наибольшее количество госпитализированных за сутки с начала всей пандемии".
За сутки провели 39 699 тестирований, из них 21 821 ПЦР-тестов, 17 878 методом ИФА.
Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса выздоровели 51 078 пациентов, умерли 2207 человек.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.
- 20 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели 2134 человек - это рекордное количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии.
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