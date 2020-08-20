Ляшко посоветовал "неверующим в коронавирус" съездить на запад Украины

Даже при всех ограничениях в 2020 году от коронавирусной болезни умерли уже около 1 млн человек - и это только официальные данные, говорит главсанврач

Тем из украинцев, кто "не верит в коронавирус", следует пообщаться с врачами инфекционных отделений больниц, которые ежедневно спасают больных COVID-19, к примеру, во Львовской или Черновицкой областях. Об этом замглавы Минздрава Виктор Ляшко сказал в эфире канала Украина 24.

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Ляшко подчеркнул, что человек "не верит" аккурат до того момента, пока сам или кто-то из его близких не окажется в больнице с диагнозом COVID-19.

"Всем, кто не верит, рекомендую поехать и пообщаться с медиками, которые одними из первых в инфекционных больницах Черновицкой и Львовской областей начали работать с больными коронавирусной болезнью", - заявил он.

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По словам главного санитарного врача, в мире при беспрецедентных в истории карантинных ограничениях только официально с начала года заболели около 25 млн человек, и примерно 1 млн из них умерли.

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Евгений Пилипенко

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