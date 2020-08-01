UA

Число заболевших коронавирусом в Украине может достичь 400 000 - Ляшко

01.08.2020, 14:00
Число заболевших коронавирусом в Украине может достичь 400 000 - Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава/Facebook)

Главный санврач заявил, что Украина движется по "желтому" сценарию развития эпидемии COVID-19, который предполагает до 4000 летальных случаев

Число заболевших COVID-19 в Украине может достичь 400 000, а число умерших от болезни - 4000. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию. Сейчас наша динамика четко отображает "желтый" сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4000 летальных случаев и около 400 000 случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране", - заявил Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что единственным способом сдерживать эпидемию являются меры карантина.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Виктор Ляшко коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Встать и идти. Как живут люди, которые не могут, но очень хотят ходить

Встать и идти. Как живут люди, которые не могут, но очень хотят ходить
 