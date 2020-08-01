Число заболевших коронавирусом в Украине может достичь 400 000 - Ляшко
Главный санврач заявил, что Украина движется по "желтому" сценарию развития эпидемии COVID-19, который предполагает до 4000 летальных случаев
Число заболевших COVID-19 в Украине может достичь 400 000, а число умерших от болезни - 4000. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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"Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию. Сейчас наша динамика четко отображает "желтый" сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4000 летальных случаев и около 400 000 случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране", - заявил Ляшко.
Ляшко подчеркнул, что единственным способом сдерживать эпидемию являются меры карантина.
- Вчера Украину разделили на четыре карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки: карта.
- В стране за сутки коронавирус диагностировали у 1172 человек.
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