47% украинцев готовы сделать бесплатную прививку от коронавируса, 42% - нет

Вакцина должна быть рекомендованной ВОЗ

Менее половины украинцев - 47%, готовы сделать бесплатную вакцину от коронавируса, не будут этого делать 42% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в начале августа 2020 года.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Нажмите, чтобы увеличить:

Респонденты, которые не будут делать прививки среди основных причин, назвали эпидемию выдуманной и считают опасность от коронавируса преувеличеной (33%). 21% опрошенных считают, что под видом вакцинации от коронавируса могут сделать что-то другое, еще 20% придерживаются мнения, что вакцину от коронавируса нельзя проверить так быстро, и они опасаются, что она будет опасной.

Также 18% думают, что вакцину нельзя разработать так быстро, она не будет защищать от инфекции, еще 17% указывают, что они в целом против прививок, вреда от них больше, чем пользы.

Нажмите, чтобы увеличить:

Опрос провели с 7 по 11 августа 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине.

Читайте также: Большинство украинцев убеждены, что не переболели COVID-19 - опрос

4 августа сообщалось , что к оронавирус и карантин для украинцев оказались только на седьмом месте среди факторов, вызывающих стресс.

сообщалось За минувшие сутки коронавирусом заболели 1464 ( днем ранее - 1637) человек в Украине.



Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.