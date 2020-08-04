Карантин и коронавирус выбыли из топ-факторов стресса в Украине - опрос Gradus

Чаще всего стресс у опрошенных вызывают финансовые вопросы и работа

Коронавирус и карантин для горожан Украины оказались только на седьмом месте среди факторов, вызывающих стресс. Об этом говорят результаты опроса, проведенного агентством Gradus.

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Респонденты, которые ответили утвердительно на вопрос о том, испытывали ли они стресс в течение последних нескольких месяцев, чаще всего причиной стресса называли финансовые вопросы и работу - 49% и 48% соответственно. Эти же причины стресса чаще всего называли в мае и июне.

Эпидемия коронавируса и карантин в мае и июне занимали третье место среди причин стресса - 48% и 35% соответственно, но в июле они оказались только на седьмом, их назвали 22% опрошенных.

Чаще, чем коронавирус и карантин, стресс по мнению опрошенных вызывали отношения в семье, социально-политическая ситуация в стране, здоровье - свое и близких.

Опрос был проведен методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении среди населения городов размером более 50 тысяч жителей, возрастом от 18 до 60 лет. Период проведения - 6 мая, 14 июня, 26 июля. Количество опрошенных - 1000 человек.

В январе число украинцев, не переживавших стресс в течение года, снизилось до довоенного уровня - опрос КМИС.

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Денис Юдин

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