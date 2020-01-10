КМИС: Число украинцев, не переживавших стресс, стало как до войны

Число украинцев, не переживавших в течение года стрессовых ситуаций, в 2019 году выросло на 11%. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале декабря прошлого года Киевским международным институтом социологии.
О том, что не сталкивались ни с какими стрессовыми ситуациями, заявили 49% опрошенных, 50% стрессы переживали. В 2018 году таких было 38% и 52% соответственно. Последний раз такой высокий уровень не переживавших стрессы был 2013 году (48%).
По сравнению с 2018 годом, на 3% увеличилось число тех, кто пережил тяжелую болезнь или операцию (их стало 15%), на 4% - тех, кто пережил тяжелую болезнь близких (13%). Смерть близких пережило столько же человек, сколько и в 2018 году - 9%.
Незначительно изменилось число тех, кто потерял работу (6% в 2019-м против 5% в 2018-м), а также тех, кто утратил веру в людей или столкнулся с подлостью (6% в 2019-м против 8% в 2018-м).
Заметно снизилось число тех, кто ощущал себя беспомощным: их стало 5% против 10% в 2018 году.
Женщины сталкивались со стрессовыми ситуациями чаще мужчин: 52% и 46% соответственно. Также чаще со стрессами сталкивалось сельское население - 54% опрошенных, в то время как среди горожан - 48%.
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