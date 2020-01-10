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КМИС: Число украинцев, не переживавших стресс, стало как до войны

КМИС: Число украинцев, не переживавших стресс, стало как до войны - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
10.01.2020, 16:31

Женщины сталкиваются со стрессом чаще мужчин, а жители села чаще, чем горожане

Число украинцев, не переживавших в течение года стрессовых ситуаций, в 2019 году выросло на 11%. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале декабря прошлого года Киевским международным институтом социологии.

О том, что не сталкивались ни с какими стрессовыми ситуациями, заявили 49% опрошенных, 50% стрессы переживали. В 2018 году таких было 38% и 52% соответственно. Последний раз такой высокий уровень не переживавших стрессы был 2013 году (48%).

По сравнению с 2018 годом, на 3% увеличилось число тех, кто пережил тяжелую болезнь или операцию (их стало 15%), на 4% - тех, кто пережил тяжелую болезнь близких (13%). Смерть близких пережило столько же человек, сколько и в 2018 году - 9%.

Незначительно изменилось число тех, кто потерял работу (6% в 2019-м против 5% в 2018-м), а также тех, кто утратил веру в людей или столкнулся с подлостью (6% в 2019-м против 8% в 2018-м).

Заметно снизилось число тех, кто ощущал себя беспомощным: их стало 5% против 10% в 2018 году.

Женщины сталкивались со стрессовыми ситуациями чаще мужчин: 52% и 46% соответственно. Также чаще со стрессами сталкивалось сельское население - 54% опрошенных, в то время как среди горожан - 48%.

  • Опрос проводился с 1 по 12 декабря 2019 года. Опрошено 2043 респондента старше 18 лет, живущих в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

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