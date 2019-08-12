Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые: стресс и беспокойство могут быть полезными

Ученые: стресс и беспокойство могут быть полезными - Фото
Стресс на работе (фото - pixabay.com)
12.08.2019, 19:12

Небольшой стресс помогает расширить границы своих возможностей

Небольшой стресс повышает устойчивость человека к возможным будущим проблемам. Такое мнение высказала с докладе на съезде Американской психологической ассоциации психолог, доктор наук Лиза Дамур. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Ученая объясняет, что стресс появляется, когда человек действует на пределе - в такие моменты это помогает расширить границы своих возможностей. 

Психолог отмечает, что стресс вызывают разные события - как хорошие, так и плохие. Стрессы от увольнения и рождения ребенка - разные по природе

Дамур предупреждает, что стресс опасен, когда он становится хроническим или имеет травматическое происхождение.

Состояние тревоги психолог называет внутренней системой сигнализации, которая, судя по всему, передается эволюционным путем и предупреждает человека об угрозах. По ее мнению, важно относиться к этому состоянию с правильной точки зрения, и тогда можно будет использовать его эффективно.

При этом Дамур людям, которые чувствуют себя подавленными, постараться снизить уровень стресса - с помощью специалистов, или чтения книг.

Психолог также предупредила, что состояние постоянного счастья - может привести к негативным результатам.

Читайте также: Супрун рассказала, чем может закончиться послеродовая депрессия

Напишите нам
стресс здоровье тревога
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 