Супрун рассказала, чем может закончиться послеродовая депрессия

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как отличить послеродовую депрессию от усталости после рождения ребенка и почему это важно. Об этом она написала в своем Facebook.
По данным Супрун, 13% рожениц страдают от депрессии, 9% - от тревожноего расстройства, а 3-5% - от обсессивно-компульсивного расстройства. Также женщины могут иметь посттравматическое расстройство. До 12% родителей переживают выгорание.
Министр подчеркивает, что послеродовая депрессия - это не просто печаль и усталость после рождения ребенка. Это длительная депрессия, которая может закончиться суицидом, убийством или психозом.
Особенно, по словам Супрун, рискуют женщины, которые рожают впервые, матери подросткового возраста и женщины с травматическими родами.
Глава Минздрава перечислила семь симптомов. По ее словам, если у женщины есть два из них, и они продолжаются больше двух недель, то скорее всего речь идет о послеродовой депрессии.
Послеродовое постравматическое стрессовое расстройство бывает в случае травматических родов - обвития пуповиной, внепланового кесарева сечения, пребывания младенца в реанимации, чувства беспомощности во время родов, опыта сексуального насилия в прошлом, физических травм во время родов.
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