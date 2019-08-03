Непозбувна бентега. Супрун предупреждает об опасности тревожности

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что такое тревожные расстройства, чем они опасны и как их предотвратить. Об этом она написала в своем Facebook.

Супрун обращает внимание, что вообще тревожиться – нормально, но только когда есть причина - экзамен, собеседование и т.д. Такая тревожность проходит вместе с исчезновением причины.

Тревожность, которую следует лечить, и которая существенно осложняет жизнь, точно характеризует выражение "непозбувна бентега", отмечает министр. Она не имеет определенной причины и не проходит.

Тревожность сопровождают такие признаки: нервозность, раздражение, чувство беды, учащенное сердцебиение, боль за грудиной, учащенное дыхание, повышенное потоотделение, дрожь, слабость и усталость, головокружение, туман в голове, проблемы с концентрацией внимания, поверхностный сон проблемы с желудочно-кишечным трактом и частое мочеиспускание.

Министр отмечает, что физические проявления тревожности изрядно осложняют жизнь, заставляют сильно переживать за свое здоровье и мешают производительности. Также тревожное расстройство часто является причиной физических проблем: с желудочно-кишечным трактом, болезнями легких, мигренями или сердцем.

Подходы к преодолению тревожности включают в себя медикаментозное лечение, когнитивно-поведенческую терапию, а также отказ от курения и алкоголя и физическую активность. Схему терапии должен составить врач-психиатр.

Чтобы предотвратить генерализованное тревожное расстройство Супрун советует:

- знать, что такое тревожность, и уметь ее выявлять;

- делать регулярные физические упражнения;

- отказаться от курения;

- отказаться или хотя бы существенно сократить потребление алкоголя;

- пересмотреть количество порций кофе в день, если от кофе увеличивается тревожность;

- практиковать mindfulness - стараться быть здесь и сейчас и не переноситься мысленно в прошлое или призрачное будущее.