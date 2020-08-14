Большинство украинцев убеждены, что не переболели COVID-19 - опрос

По данным опроса, только 5% украинцев сообщили, что они или их родственники переболели коронавирусом

92% украинцев считают, что им не пришлось переболеть коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центр Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

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В то же время 5% заявили, что они или их родственники перенесли COVID-19, 3% - затруднились ответить.

Жители западных (8,6%) и центральных (5,4%) областей чаще выражали уверенность в том, что болели коронавирусом, чем жители южных (2,4%) и восточных (2,7%) областей.

В возрастном критерии украинцы старше 50 лет чаще высказывали мнение, что сами или их родственники перенесли болезнь, чем представители других возрастных групп.

Опрос проводился 3 по 9 июля 2020 методом интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

За 13 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек - 1732.

оронавирус и карантин для украинцев оказались только на седьмом месте среди факторов, вызывающих стресс. 4 августа сообщалось , что к

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Арина Толина

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