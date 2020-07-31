Почти 50% украинцев против дистанционного обучения - опрос Разумкова
Среди основных проблем, с которыми столкнулись семьи из-за онлайн-обучения - снижение успеваемости детей и плохая интернет-связь
Половина украинцев негативно относится к введению дистанционного образования из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале июля Центром Разумкова вместе с Фондом "Демократические инициативы".
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Полностью поддержали введение дистанционного обучения в школах в марте-мае 2020 года 9,9% опрошенных, скорее поддержали - 22,4%, всего - 32,3%.
Скорее не поддержали дистанционное обучение 25,1%, категорически не поддержали - 24,6%, всего - 49,7%. Затруднились с ответом 18%.
Из-за введения дистанционного обучения семьи столкнулись с такими проблемами:
- снижение успеваемости - 26,1%;
- недостаток внимания учителей к потребностям детей - 21,6%;
- плохое качество домашней интернет-связи - 21,3%;
- недостаточность или отсутствие оборудования для онлайн-обучения - 19%;
- формальный подход учителей к дистанционному обучению - 16,1%;
- чрезмерная загруженность детей заданиями - 13,3%;
- недостаточная загруженность детей заданиями - 5%;
- никаких проблем не возникло - 5,5%.
Опрос проводился с 3 по 9 июля, было опрошено 2022 человека возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.
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