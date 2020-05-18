Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Уставшие родители и дети без друзей. Каков эффект карантина в школах - опрос

Уставшие родители и дети без друзей. Каков эффект карантина в школах - опрос - Фото
Иллюстративное фото: Lukas Barth-Tuttas/EPA
18.05.2020, 15:42

Абсолютное большинство опрошенных родителей школьников поддерживают введение карантина, хотя и считают онлайн-образование менее эффективным Gradus

Более половины родителей украинских школьников во время карантина стали больше времени проводить за уроками, сильнее уставать и считают, что их детям не хватает общения со школьными друзьями. Об этом говорится в соцопросе Gradus Research.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

72% родителей отметили, что стали больше заниматься с детьми уроками, 65% - стали больше уставать.

Все графики можно увеличить кликом на картинку

46% родителей считают, что детям онлайн-образование нравится меньше, чем обычное, 19% полагают, что им не нравятся оба формата.

65% респондентов считают, что детям не хватает общения со школьными друзьями, 50% - школьной атмосферы в целом, 49% - возможности дополнительного общения с учителями.  

Смотрите также: Будущее, которое мы не ждали: вы к нему готовы?

71% респондентов считают удаленное образование не столь эффективным, как традиционное. 5% считают его эффективнее. 14% не увидели разницы в эффективности.

70% не возражают тому, что детям придется заново проходить выученный удаленно материал после возобновления работы школ.

51% родителей в большей мере не поддерживают идею, чтобы образование оставалось частично дистанционным после карантина. Поддерживают эту инициативу – около четверти респондентов.

50% и 53% соответственно считают необходимым предоставление учебных материалов, адаптированных к удаленному обучению, и консультаций учителей с точки зрения объяснения новых тем ученикам, если карантин в школах будет продлен до конца года.

 

Опрос проводился 6 мая среди 1000 респондентов, которые заполняли анкету в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и региону.

  • 4 мая Минобразования сообщило, что учебный год будет завершен дистанционно до 1 июля, и представило этапы этого процесса.

Читайте также: Ослабление карантина. В Минобразования объяснили, когда могут открыть детсады

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
дети школа карантин родители коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 