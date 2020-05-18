Уставшие родители и дети без друзей. Каков эффект карантина в школах - опрос

Иллюстративное фото: Lukas Barth-Tuttas/EPA

Более половины родителей украинских школьников во время карантина стали больше времени проводить за уроками, сильнее уставать и считают, что их детям не хватает общения со школьными друзьями. Об этом говорится в соцопросе Gradus Research.

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72% родителей отметили, что стали больше заниматься с детьми уроками, 65% - стали больше уставать.

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46% родителей считают, что детям онлайн-образование нравится меньше, чем обычное, 19% полагают, что им не нравятся оба формата.

65% респондентов считают, что детям не хватает общения со школьными друзьями, 50% - школьной атмосферы в целом, 49% - возможности дополнительного общения с учителями.

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71% респондентов считают удаленное образование не столь эффективным, как традиционное. 5% считают его эффективнее. 14% не увидели разницы в эффективности.

70% не возражают тому, что детям придется заново проходить выученный удаленно материал после возобновления работы школ.

51% родителей в большей мере не поддерживают идею, чтобы образование оставалось частично дистанционным после карантина. Поддерживают эту инициативу – около четверти респондентов.

50% и 53% соответственно считают необходимым предоставление учебных материалов, адаптированных к удаленному обучению, и консультаций учителей с точки зрения объяснения новых тем ученикам, если карантин в школах будет продлен до конца года.

Опрос проводился 6 мая среди 1000 респондентов, которые заполняли анкету в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и региону.

чебный год будет завершен дистанционно до 1 июля, и представило этапы этого процесса. 4 мая Минобразования сообщило , что у

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