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Минобразования: Учебный год в школах завершится дистанционно – график этапов

Минобразования: Учебный год в школах завершится дистанционно – график этапов - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.05.2020, 21:40

В Минобразования сообщили, что учебный год в школах завершится дистанционно и назвали даты поэтапного завершения учебного процесса

Учебный год в связи с карантином будет завершен дистанционно, до 1 июля. Об этом сообщает Министерство науки и образования.

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Поэтапное завершение учебного процесса выглядит так:

- до 31 мая продлятся занятия;

- до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей учебных достижений;

- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс;

- до 1 июля учебный год должен быть завершен.

Отмечается, выпускники 11 классов получат документ о получении образования после сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЗНО.

Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы пришлют копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

МОН напоминает, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов отменена.

Учитывая эпидемию коронавируса, в 2019/2020 учебном году МОН рекомендовало воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности - последних звонков и выпускных вечеров.

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Наталия Медведева
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