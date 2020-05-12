Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ослабление карантина. В Минобразования объяснили, когда могут открыть детсады

Ослабление карантина. В Минобразования объяснили, когда могут открыть детсады - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)
12.05.2020, 16:31

И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий говорит, что детсады могут работать летом при учете эпидемиологической ситуации в стране

В Минобразования и науки не исключают возможность работы дошкольных учебных учреждений в этом году летом, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала Украина-24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Тут надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - отметила Мандзий.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По ее словам, в детсадах нет такого понятия, как учебный год, он может быть в течение года.

Читайте также: Ослабление карантина. Кличко рассказал, что заработает в Киеве

 

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
минобразования карантин детсад коронавирус Любомира Мандзий
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 