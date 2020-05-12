Ослабление карантина. В Минобразования объяснили, когда могут открыть детсады

Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Минобразования и науки не исключают возможность работы дошкольных учебных учреждений в этом году летом, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала Украина-24.

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"Безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Тут надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - отметила Мандзий.

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По ее словам, в детсадах нет такого понятия, как учебный год, он может быть в течение года.

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