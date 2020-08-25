Кабмин предложил продлить карантин до 1 ноября - Шмыгаль
По словам премьера, возможное продление карантина обусловлено ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Из-за ухудшения эпидемической ситуации Кабинет министров предложил продолжить карантин в стране до 1 ноября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в офисе президента.
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За последние сутки в Украине были зарегистрированы более 1600 новых заболевших коронавирусом, а с начала эпидемии общее количество заболевших превысило 108 000 человек, подчеркнул Шмыгаль.
Президент Владимир Зеленский поддержал необходимость "превентивных мер", в том числе запрет на проведение концертов и работу ночных клубов.
Вместе с тем, он отметил, что "карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей", чтобы у малого и среднего бизнеса была возможность "правильно организовать работу в новых условиях".
- 22 июля премьер объявил, что адаптивный карантин будет продлен до 31 августа.
- С 24 августа в Украине начали действовать новые карантинные зоны - список.
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