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"Мы хотим работать". В Черновцах жители пикетируют горсовет из-за усиления карантина: фото

25.08.2020, 12:05
Акция протеста в Черновцах (фото - molbuk.ua)

Участники акции протеста призывают местную власть дать им возможность работать

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В Черновцах около 500 местных жителей вышли на Центральную площадь на акцию протеста из-за того, что Кабмин внес город в "красную" зону карантина. Об этом сообщает местное издание Molbuk.ua.

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Они призывают местную власть дать возможность им зарабатывать деньги, а детей - отправить на обучение в детсады и школы.

Акция протеста предпринимателей в Черновцах

Участники держат в руках плакаты с надписями: "Мы хотим работать", "Чем Черновцы хуже Тернополь, Луцк, Львов?", "Дайте возможность детям учиться", "Мы хотим заниматься спортом", "Кто будет платить коммунальные услуги?".

В акции принимают участие фотографы, музыканты, представители ресторанного бизнеса, предприниматели.

Акция протеста в Черновцах 25 августа

Секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, который сейчас исполняет обязанности мэра, выразил уверенность, что депутаты горсовета сегодня проголосуют за отмену карантинных ограничений.

"Я на 99,9% уверен, что депутатский корпус сейчас проголосует решение, чтобы снять все карантинные ограничения", - добавил чиновник.

ОБНОВЛЕНО в 12:30. Депутаты Черновицкого горсовета на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мер, сообщает Укринформ.

  • 24 августа в Черновцах на карантин ушли детские сады, а общественный транспорт приостановил работу после полудня до сегодняшнего решения сессии. 

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Арина Толина
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