"Мы хотим работать". В Черновцах жители пикетируют горсовет из-за усиления карантина: фото

Участники акции протеста призывают местную власть дать им возможность работать

обновлено

В Черновцах около 500 местных жителей вышли на Центральную площадь на акцию протеста из-за того, что Кабмин внес город в "красную" зону карантина. Об этом сообщает местное издание Molbuk.ua.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Они призывают местную власть дать возможность им зарабатывать деньги, а детей - отправить на обучение в детсады и школы.

Участники держат в руках плакаты с надписями: "Мы хотим работать", "Чем Черновцы хуже Тернополь, Луцк, Львов?", "Дайте возможность детям учиться", "Мы хотим заниматься спортом", "Кто будет платить коммунальные услуги?".

В акции принимают участие фотографы, музыканты, представители ресторанного бизнеса, предприниматели.

Секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, который сейчас исполняет обязанности мэра, выразил уверенность, что депутаты горсовета сегодня проголосуют за отмену карантинных ограничений.

"Я на 99,9% уверен, что депутатский корпус сейчас проголосует решение, чтобы снять все карантинные ограничения", - добавил чиновник.

ОБНОВЛЕНО в 12:30. Депутаты Черновицкого горсовета на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мер, сообщает Укринформ.

Черновцах на карантин ушли детские сады, а общественный транспорт приостановил работу после полудня до сегодняшнего решения сессии. 24 августа в

Читайте также: С 24 августа в Украине будут действовать новые карантинные зоны - список

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.