Красная зона карантина. В Черновцах закрыли детсады, но работают рестораны
Детсады в Черновцах не будут работать до 7 сентября
В Черновцах, который попал в "красную" зону распространения коронавируса, утром 24 августа на карантин ушли детские сады, а общественный транспорт приостановил работу после полудня до сегодняшнего решения сессии. Об этом сообщил заместитель мэра Черновцов Дмитрий Сирман, передает Укринформ.
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"По требованию полиции, которая выполняет постановление правительства, в Черновцах приостановили работу маршрутки и троллейбусы", - отметил чиновник.
Детсады не будут работать до 7 сентября.
"Подавляющее большинство кафе и ресторанов в Черновцах работают в обычном режиме, а на продуктовых рынках не соблюдаются противоэпидемические меры. В обычном режиме работают и парикмахерские", - уточняется в сообщении.
- 22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что адаптивный карантин будет продлен до 31 августа.
- В тот же день в Министерстве здравоохранения рассказали об ограничениях для четырех эпидемических зон.
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