Карантин в Украине продлили еще на два месяца

Ограничение и зонирование территорий по цветам будет действовать как минимум до 1 ноября

Кабинет министров продолжил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 августа.

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Он отметил, что пять дней назад в Украине пересекли отметку в 100 000 случаев заболевания коронавирусом. "У нас фактически по 1500-2000 больных ежедневно", – сказал Шмыгаль.

"Увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. Сегодня на заседании мы рассмотрим вопрос о продлении карантина на два месяца. Ограничение и зонирование территорий по цветам будет действовать как минимум до 1 ноября. К 31 октября мы продолжим карантин", – сказал премьер.

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Одесской (186 случаев), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях.

Министерство здравоохранения опубликовало список областей, которые продолжают оставаться в зеленой зоне. К ним отнесли Черкасскую, Херсонскую, Полтавскую, Николаевскую, Луганскую, Кировоградскую, Запорожскую, Донецкую и Днепропетровскую области.



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Наталия Софиенко

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