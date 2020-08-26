По данным Минздрава, за минувшие сутки в Запорожской области коронавирусом заболели 32 человека

Запорожский лабораторный центр прекращает делать платные ПЦР-тесты с 26 августа. Об этом говорится в сообщении центра.

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"В связи с регистрацией большого количества новых случаев заболевания COVID-19 в Запорожской области областной лабораторный центр Минздрава вынужден временно до стабилизации эпидситуации прекратить прием лиц, желающих пройти тестирование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на платной основе", - отмечается в сообщении.

Информацию о возобновлении приема лиц, желающих пройти тестирование на COVID-19, можно будет получить на сайте.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

За минувшие сутки в Запорожской области коронавирусом заболели 32 человека, с начала эпидемии – 1439.

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Арина Толина

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