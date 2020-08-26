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Коронавирус. В Украине четвертые сутки подряд выявляют менее 2000 заболевших

26.08.2020, 09:00
Коронавирус. В Украине четвертые сутки подряд выявляют менее 2000 заболевших - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За сутки выздоровели 584 пациентов, всего с начала эпидемии - почти 53 454 человек

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 1670 человек (днем ранее - 1658). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период зафиксированы 36 летальных случаев (днем ранее - 25), выздоровели 584 пациентов (346).

За все время эпидемии в Украине выявили 110 085 заболевших, 2354 умерших и 53 454 выздоровевших.

Новость дополняется.

Владислав Сердюк
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