Коронавирус. В Украине третьи сутки подряд выявляют менее 2000 заболевших

За сутки выздоровели 346 пациентов, всего с начала эпидемии - почти 53 000 человек

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За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 1658 человек (днем ранее - 1799). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период зафиксированы 25 летальных случаев (днем ранее - 22), выздоровели 346 пациентов (289).

За все время эпидемии в Украине выявили 108 415 заболевших, 2318 умерших и 52 870 выздоровевших.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что среди заболевших 95 детей и 73 медработников, 296 человек госпитализировали.

По его словам, коронавирус набирает обороты.

За сутки провели 13 426 тестирований, из них 10 855 ПЦР-тестов, 2 571 - методом ИФА.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими. Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

началась вспышка заболевания хронику а минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек. 22 августа сообщалось , что з

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Арина Толина

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