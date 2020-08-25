Коронавирус. В Украине третьи сутки подряд выявляют менее 2000 заболевших
За сутки выздоровели 346 пациентов, всего с начала эпидемии - почти 53 000 человек
За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 1658 человек (днем ранее - 1799). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот период зафиксированы 25 летальных случаев (днем ранее - 22), выздоровели 346 пациентов (289).
За все время эпидемии в Украине выявили 108 415 заболевших, 2318 умерших и 52 870 выздоровевших.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что среди заболевших 95 детей и 73 медработников, 296 человек госпитализировали.
По его словам, коронавирус набирает обороты.
За сутки провели 13 426 тестирований, из них 10 855 ПЦР-тестов, 2 571 - методом ИФА.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.
- 22 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек.
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