Коронавирус. В Украине зафиксирован новый суточный рекорд заболевших: динамика
22.08.2020, 08:42
Иллюстративное фото: Роман Балук
За сутки умерли 37 человек
За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек (днем ранее, - 2106 ). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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За этот период зафиксированы 37 летальных случаев (днем ранее - 23), выздоровели 657 пациентов (637).
Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса выявили 102 971 инфицированных, 51 735 пациентов выздоровели, 2244 человек умерли.
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- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.
- 20 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели 2134 человек - это рекордное количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии.
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