Зеленский: Первая волна коронавируса в Украине только сейчас

Президент Владимир Зеленский просит украинцев соблюдать социальную дистанцию ​​и масочный режим во время карантина

В Украине первая волна коронавируса происходит именно сейчас. Об этом в интервью телеканалу Украина 24 заявил президент Владимир Зеленский.

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"Большинство европейских стран - Италия, Англия, прибалтийские страны, все нас поздравляли, когда мы сбили первую волну. У нас в Украине первой волны реально не было, сейчас она, и сейчас мы растем. Сейчас - волна. Волна в том, что идет ежедневно рост", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что в Украине не было первой волны COVID-19 в те сроки, когда она была в Европе.

"Это при том, что мы принимали украинцев домой, мы не блокировали все", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина хорошо подготовлена ​​к эпидемии COVID-19.

"С точки зрения коек, оборудования, количества тестов, технической подготовки, специалистов - мы в этом направлении очень мощные. О койках, боюсь об этом говорить, но в некоторых областях заполнение уже свыше 50%. Это очень опасно", - сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев соблюдать социальную дистанцию ​​и носить маски в общественных местах.

"COVID-19 - это не грипп, это - сложная ситуация. Вакцин еще нет ни в какой массовой продаже", - сообщил он, добавив, что несколько стран почти готовы с вакцинами, но пока нет четких сроков, когда будет налажено производство.

"Во все очереди мы записаны. Но все это пока слова, разработки, обещания. Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии. Все это знают", - сказал Зеленский.

а минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек ( днем ранее , - 2106 ) 22 августа сообщалось , что з

Арина Толина

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