В Мининфраструктуры назвали 26 городов мира, откуда эвакуируют украинцев: список

Министерство инфраструктуры анонсировало восстановление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую возможность. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Урядовый портал.
"У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последними будет осуществляться с помощью приложения "Дій вдома" на платформе ДІЯ", - отметил Криклий.
На сайте правительства приводят список городов, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.
Читайте также: Паспорта в смартфонах стали доступными для всех украинцев