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В Мининфраструктуры назвали 26 городов мира, откуда эвакуируют украинцев: список

В Мининфраструктуры назвали 26 городов мира, откуда эвакуируют украинцев: список - Фото
Владислав Криклий (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.04.2020, 21:37

Министр инфраструктуры назвал города мира, откуда будут возобновлены рейсы по возвращению домой украинцев, заблокированных пандемией коронавируса

Министерство инфраструктуры анонсировало восстановление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую ​​возможность. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Урядовый портал.

"У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последними будет осуществляться с помощью приложения "Дій вдома" на платформе ДІЯ", - отметил Криклий.

На сайте правительства приводят список городов, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

  • 10 апреля сообщалось, что за помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать.
  • Сегодня были анонсированы рейсы из Мальты и Стокгольма.

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Наталия Медведева
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