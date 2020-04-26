Коронавирус. Эвакуация украинцев: объявлены спецрейсы из Швеции и Италии

Украина возобновляет рейсы, возвращающие в страну граждан, оставшихся за границей. На 28 апреля анонсирован спецрейс Стокгольм-Киев, на 6 мая – спецрейс Мальта-Киев для эвакуации украинских граждан. Об этом сообщается в Facebook посольства Украины в Швеции и посольства Украины в Италии.
В диппредставительствах напоминают, что граждане, которые возвращаются из-за границы, подлежат обязательной 14-дневной обсервации или самоизоляций с использованием приложения "Дій вдома" Министерства цифровой трансформации по выбранному адресу.
Сообщается, что без согласия обсервацию пассажиры не будут допускаться на рейс даже при наличии билетов.
Читайте также: Паспорта в смартфонах стали доступными для всех украинцев