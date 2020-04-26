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Коронавирус. Эвакуация украинцев: объявлены спецрейсы из Швеции и Италии

Коронавирус. Эвакуация украинцев: объявлены спецрейсы из Швеции и Италии - Фото
Фото: Facebook компании SkyUp
26.04.2020, 18:15

Возобновляется эвакуация украинцев из-за границы, которые не могут самостоятельно добраться домой в связи с пандемией коронавируса

Украина возобновляет рейсы, возвращающие в страну граждан, оставшихся за границей. На 28 апреля анонсирован спецрейс Стокгольм-Киев, на 6 мая – спецрейс Мальта-Киев для эвакуации украинских граждан. Об этом сообщается в Facebook посольства Украины в Швеции и посольства Украины в Италии.

В диппредставительствах напоминают, что граждане, которые возвращаются из-за границы, подлежат обязательной 14-дневной обсервации или самоизоляций с использованием приложения "Дій вдома" Министерства цифровой трансформации по выбранному адресу.

Сообщается, что без согласия обсервацию пассажиры не будут допускаться на рейс даже при наличии билетов.

  • 10 апреля сообщалось, что за помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать.

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Наталия Медведева
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