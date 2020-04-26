Коронавирус. Эвакуация украинцев: объявлены спецрейсы из Швеции и Италии

Фото: Facebook компании SkyUp

Украина возобновляет рейсы, возвращающие в страну граждан, оставшихся за границей. На 28 апреля анонсирован спецрейс Стокгольм-Киев, на 6 мая – спецрейс Мальта-Киев для эвакуации украинских граждан. Об этом сообщается в Facebook посольства Украины в Швеции и посольства Украины в Италии.

В диппредставительствах напоминают, что граждане, которые возвращаются из-за границы, подлежат обязательной 14-дневной обсервации или самоизоляций с использованием приложения "Дій вдома" Министерства цифровой трансформации по выбранному адресу.

Сообщается, что без согласия обсервацию пассажиры не будут допускаться на рейс даже при наличии билетов.

10 апреля сообщалось, что за помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать.

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