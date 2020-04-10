Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сколько украинцев за границей обратились за помощью посольств и консульств - МИД

Сколько украинцев за границей обратились за помощью посольств и консульств - МИД - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
10.04.2020, 09:45

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что подсчитать всех украинцев за границей невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать

За помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ответа на этот вопрос никто не знает (сколько украинцев остаются в других странах, - ред.), потому что до недавних пор мы жили с вами в свободном мире. Люди выезжали, кто-то возвращался, кто-то оставался, легализировался в других странах", - сказал он.

Читайте также: Украина сокращает количество пунктов пропуска на границе: что нужно знать

По его словам, единственная точная цифра - это количество человек, обратившихся к посольствам и консульствам Украины в мире за помощью в связи с пандемией - 15 369 граждан.

"Мы понимаем, что на самом деле украинцев сейчас в мире больше. Но те, кто не обратился в посольства или консульства, считают, что помощь государства им не нужна, что они сами справятся с этой ситуацией, или, будем откровенны, иногда даже не хотят, чтобы их находили и не хотят устанавливать ни с кем контакт, потому что стараются сидеть тихо в той стране, в которой они находятся", - добавил министр.

  • По состоянию на 18:00 8 апреля, за границей 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, проходили лечение 175 граждан

Читайте также: Погранслужба посчитала сколько украинцев вернулись домой, а МИД - сколько хотят

Арина Толина, Александра Шмыкова
Еще по теме
Напишите нам
МИД дмитрий кулеба карантин консульства коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 