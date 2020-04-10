Сколько украинцев за границей обратились за помощью посольств и консульств - МИД

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

За помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ответа на этот вопрос никто не знает (сколько украинцев остаются в других странах, - ред.), потому что до недавних пор мы жили с вами в свободном мире. Люди выезжали, кто-то возвращался, кто-то оставался, легализировался в других странах", - сказал он.

Читайте также: Украина сокращает количество пунктов пропуска на границе: что нужно знать

По его словам, единственная точная цифра - это количество человек, обратившихся к посольствам и консульствам Украины в мире за помощью в связи с пандемией - 15 369 граждан.

"Мы понимаем, что на самом деле украинцев сейчас в мире больше. Но те, кто не обратился в посольства или консульства, считают, что помощь государства им не нужна, что они сами справятся с этой ситуацией, или, будем откровенны, иногда даже не хотят, чтобы их находили и не хотят устанавливать ни с кем контакт, потому что стараются сидеть тихо в той стране, в которой они находятся", - добавил министр.

По состоянию на 18:00 8 апреля, за границей 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, проходили лечение 175 граждан

Читайте также: Погранслужба посчитала сколько украинцев вернулись домой, а МИД - сколько хотят