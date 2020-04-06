Украина сокращает количество пунктов пропуска на границе: инфографика

Температурный скрининг на границе (Фото: пресс-служба ГПСУ)

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только на собственном автотранспорте в 19 пунктах пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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С 00:00 7 апреля временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращается пешеходное сообщение. Исключения ограничительных мер могут приниматься по эвакуационных рейсам по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net отметил, что ограничения вводит не только Украина, но и соседние страны.

Он уточнил, что на инфографике речь идет только 19 пунктах пропуска.

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Фото: facebook.com/DPSUkraine

"У нас есть такой уникальный пункт пропуска Сеньковка, который находится на границе трех стран: Украины, Беларуси и России. Фактически через него осуществляется пропуск как в Беларусь, так и в Россию, поэтому он на инфографике указан два раза", - объяснил Демченко.

По его словам, гражданам, которые прибывают сегодня на границу без транспорта, и тем, кто завтра будет приходить, нужно четко учитывать те ограничения, которые действуют. Демченко подчеркнул, что если вдруг "смежная сторона не пропускает их в пешем порядке, то тогда люди, чтобы не стали фактически заложниками ситуации, должны более активно информировать консульства и регистрироваться в системе МИД".

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"Для того, чтобы наши дипломаты четко понимали, какое количество людей еще остаются за пределами Украины, и кто хочет вернуться домой, чтобы в дальнейшем планировать спецрейсы авиационные или железнодорожные", - сказал Демченко.

Он добавил, что пограничники полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты, температурный скрининг проводят всем на границе. Спикер Госпогранслужбы отметил, что украинцам также выдаются памятки, согласие на добровольную самоизоляцию. За минувшие сутки таких памяток было выдано 9 400, всего с 22 марта – почти 147 000.

Демченко сообщил, что за последние сутки границу пересекли в обе стороны 15 500 человек, из них 9100 украинцев въехали в страну.

С 17 марта на две недели Украина полностью прекратила пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

Украина полностью закрыла границы на въезд для иностранных граждан.

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