Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД

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Министерство иностранных дел опубликовало разъяснения для тех украинцев, которые находятся за границей, но по определенным причинам не смогут вернуться в Украину до 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Украинцам рекомендуют зарегистрироваться в системе "Друг".

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"Это специальная система Министерства иностранных дел Украины, в которую вы вносите свои данные и сообщаете МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране. Например, списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы", - объяснили в МИД.

В МИД также советуют обратиться в посольство или консульство по телефону горячей линии на официальной странице, электронной почте или на их страницах в соцсетях.

Звонки с мобильных телефонов на номера горячих линий госучреждений Украины в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут бесплатными, речь идет о мобильных операторах Водафон, Лайфсел и Киевстар.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

прекратит Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Все зарубежные дипломатические учреждения Украины на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную работу с обращениями граждан и усиленную обработку их запросов.