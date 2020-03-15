Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД

Министерство иностранных дел опубликовало разъяснения для тех украинцев, которые находятся за границей, но по определенным причинам не смогут вернуться в Украину до 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Украинцам рекомендуют зарегистрироваться в системе "Друг".
Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу
"Это специальная система Министерства иностранных дел Украины, в которую вы вносите свои данные и сообщаете МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране. Например, списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы", - объяснили в МИД.
В МИД также советуют обратиться в посольство или консульство по телефону горячей линии на официальной странице, электронной почте или на их страницах в соцсетях.
Звонки с мобильных телефонов на номера горячих линий госучреждений Украины в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут бесплатными, речь идет о мобильных операторах Водафон, Лайфсел и Киевстар.