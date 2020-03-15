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Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД

Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
15.03.2020, 11:05

Всем, кто не успеет вернуться в Украину до 17 марта, МИД рекомендует обратиться в украинские консульства и зарегистрироваться в системе Друг

Министерство иностранных дел опубликовало разъяснения для тех украинцев, которые находятся за границей, но по определенным причинам не смогут вернуться в Украину до 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Украинцам рекомендуют зарегистрироваться в системе "Друг".

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"Это специальная система Министерства иностранных дел Украины, в которую вы вносите свои данные и сообщаете МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране. Например, списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы", - объяснили в МИД.

В МИД также советуют обратиться в посольство или консульство по телефону горячей линии на официальной странице, электронной почте или на их страницах в соцсетях.

Звонки с мобильных телефонов на номера горячих линий госучреждений Украины в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут бесплатными, речь идет о мобильных операторах Водафон, Лайфсел и Киевстар.

  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.
  • Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.
  • Все зарубежные дипломатические учреждения Украины на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную работу с обращениями граждан и усиленную обработку их запросов. 

 

Арина Толина
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