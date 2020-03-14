Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по обеспечению нацбезопасности в условиях вспышки распространения коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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В указе приводится текст соответствующего решения СНБО,кроме подпункта 3 пункта 1, он для служебного пользования.

Главная часть этого решения — закрытие госграницы для иностранцев и приостановка регулярного международного пассажирского сообщения.

Текст решения СНБО полностью, на языке оригинала.

Розглянувши інформацію про епідемічну ситуацію у зв'язку з поширенням територією України та країн світу гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що за висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я розповсюдження COVID-19 у країнах світу набуло статусу пандемії, епідемічна ситуація в Україні набула надзвичайно загрозливого характеру.

З метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та забезпечення додержання статті 49 Конституції України Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України вжити в установленому порядку заходів щодо:

1) закриття з 0 год. 00 хв 17 березня 2020 року протягом наступних двох тижнів пунктів пропуску через державний кордон України для здійснення регулярного пасажирського сполучення;

2) припинення з 0 год. 00 хв 16 березня 2020 року протягом наступних двох тижнів в’їзду на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, та за окремими рішеннями Міністерства закордонних справ України акредитованих працівників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій тощо;

3) для службового користування;

4) проведення невідкладно комплексного аналізу можливості ефективного реагування системи охорони здоров'я щодо протидії спалаху COVID-19;

5) забезпечення розроблення та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо непоширення дії названого Закону на випадки, якщо предметом закупівлі є засоби медичного призначення та спеціалізоване медичне обладнання для надання допомоги хворим на COVID-19;

6) комплектування тест-системами для виявлення COVID-19 пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів в'їзду- виїзду з тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та Автономної Республіки Крим;

7) невідкладного фінансування виготовлення Інститутом молекулярної біологи" 1 генетики Національної академії наук України не менш ніж 200 тисяч тестів для ПЛР-діагностики COVID-19;

8) забезпечення індивідуальними засобами захисту медичного персоналу, працівників правоохоронних органів і аварійно-рятувальних служб, задіяних у протиепідемічних заходах, а також осіб, які перебували у контакті з хворими на COVID-19;

9) стимулювання виробництва вітчизняними підприємствами індивідуальних засобів захисту, засобів медичного призначення та спеціалізованого медичного обладнання для надання допомоги хворим на COVID-19;

10) переведення урядового антикризового штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19 на цілодобовий режим роботи;

11) забезпечення готовності лікувально-профілактичних закладів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та створення резервів медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення, зокрема засобів індивідуального захисту, а також дезінфекційних засобів;

12) відновлення системи протиепідемічного захисту, зокрема призначення головних державних санітарних лікарів відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

13) затвердження порядку тимчасової самоізоляції осіб, які мають підозру на захворювання на COVID-19;

14) виділення відповідно до обґрунтованих пропозицій Міністерству охорони здоров'я України коштів для закупівлі лікарських засобів, медичного обладнання, виробів медичного призначення, у тому числі засобів індивідуального захисту, призначених для протидії COVID-19;

15) невідкладного перегляду та оптимізації планів перепрофілювання ліжок у закладах охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, інших державних органів, збільшення чисельності медичного персоналу і ресурсів на випадок масового захворювання на COVID-19;

16) забезпечення неухильного додержання фінансово-бюджетної дисципліни, а також своєчасного виконання платіжних доручень під час закупівлі товарів, робіт та послуг, пов'язаних з протидією COVID-19;

17) запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів (лікарських засобів, медичного обладнання, виробів медичного призначення для організації боротьби з COVID-19), що надходять в Україну;

18) опрацювання разом із місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування питання щодо запровадження додаткового матеріального заохочення медичних працівників, які залучені до протиепідемічних та лікувальних заходів, пов'язаних з протидією COVID-19;

19) активізації інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно заходів із запобігання захворюванню на COVID-19, недопущення його поширення.

2. Міністерству охорони здоров'я України невідкладно:

1) опрацювати разом з Міністерством закордонних справ України питання щодо можливості отримання гуманітарної допомоги та закупівлі за кордоном необхідних засобів та обладнання для боротьби з COVID-19;

2) визначити та забезпечити прогнозовану потребу в тест-системах для виявлення COVID-19 та забезпечити постійну наявність таких систем у закладах охорони здоров'я;

3) забезпечити постійне оновлення стандартів надання медичної допомоги згідно з отриманими новими даними щодо терапії COVID-19.

3. Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів разом з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування невідкладно посилити контроль за системами водопостачання і водовідведення населених пунктів.

4. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України невідкладно переглянути номенклатуру матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, передбачивши незнижуваний запас засобів симптоматичного лікування від гострих респіраторних хвороб та засобів особистої гігієни, з розрахунку на три місяці.

5. Міністерству внутрішніх справ України забезпечити дотримання правопорядку під час реалізації заходів із запобігання поширенню COVID-19.

6. Рекомендувати громадянам України утриматися від виїзду за кордон в країни, на території яких зафіксовані випадки COVID-19.