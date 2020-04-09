Коронавирус. Сколько украинцев заболело за границей: инфографика - МИД

По состоянию на 18:00 8 апреля, за границей 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, проходят лечение 175 граждан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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Больше всего украинцев лечатся в Италии - 121 человек, на втором месте - Греция (22).
Фото: facebook.com/MFAInfoCoronavirus
В Испании - пятеро, Польше – четверо, Германии – четверо, Австрии – трое.
Количество умерших украинцев не изменилось – пять человек.
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