Коронавирус. Сколько украинцев заболело за границей: инфографика - МИД

Иллюстративное фото: Katia Christodoulou/EPA

По состоянию на 18:00 8 апреля, за границей 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, проходят лечение 175 граждан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Больше всего украинцев лечатся в Италии - 121 человек, на втором месте - Греция (22).

Фото: facebook.com/MFAInfoCoronavirus

В Испании - пятеро, Польше – четверо, Германии – четверо, Австрии – трое.

Количество умерших украинцев не изменилось – пять человек.

з-за массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире на карантине за границей находились 38 украинцев. 20 марта и

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