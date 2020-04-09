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Коронавирус. Сколько украинцев заболело за границей: инфографика - МИД

Коронавирус. Сколько украинцев заболело за границей: инфографика - МИД - Фото
Иллюстративное фото: Katia Christodoulou/EPA
09.04.2020, 08:45

По данным МИД, больше всего украинцев лечатся в Италии - 121 человек

По состоянию на 18:00 8 апреля, за границей 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, проходят лечение 175 граждан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Больше всего украинцев лечатся в Италии - 121 человек, на втором месте - Греция (22).

Информация МИД о заболевших коронавирусом украинцах за границей: фото

Фото: facebook.com/MFAInfoCoronavirus

В Испании - пятеро, Польше – четверо, Германии – четверо, Австрии – трое.

Количество умерших украинцев не изменилось – пять человек.

  • 20 марта из-за массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире на карантине за границей находились 38 украинцев.

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Арина Толина
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