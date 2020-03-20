Коронавирус. Сколько украинцев на карантине за границей: инфографика - МИД

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Из-за массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире на карантине за границей находятся 38 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Наибольшее количество украинцев на карантине за рубежом зарегистрировано в Бразилии - 16 человек, семь - в Германии, три - в Объединенных Арабских Эмиратах, по двое - в Молдове, Великобритании и Вьетнаме, по одному - на Кубе, в Китае и в Австралии.

Фото: facebook.com/MFAInfoCoronavirus

13 граждан Украины проходят лечение за границей: Германия (четыре), Доминиканская Республика (четыре), Италия (два), Польша (два), ОАЭ (один).

Выздоровели за границей пятеро украинцев: четверо в Японии, один человек - в Италии.

По состоянию на утро 20 марта, в мире зарегистрированы 244 517 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 10 030 – летальные, выздоровели 86 025 человек.

В сети появилась карта распространения вируса в Украине.

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