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Коронавирус. Выздоровели более 86 000 человек: последние данные

Коронавирус. Выздоровели более 86 000 человек: последние данные - Фото
Врачи дежурят возле круизного лайнера Diamond Princess (Фото: Franck Robichon/EPA)
20.03.2020, 06:25

В мире заболели COVID-19 244 517 человек, умерли 10 030

По состоянию на утро 20 марта, в мире зарегистрированы 244 517 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 10 030 – летальные, выздоровели 86 025 человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Италии – 41 035, выздоровели 4 440, умерли 3405 человек; Испании  - 18 077, выздоровели  1107, умерли 833; Германии  - 15 320, выздоровели - 113, умерли 44; Франции  - 11 010, выздоровели 12, умерли 372 больных.

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По информации Reuters, Нигер подтвердил первый случай заражения коронавирусом, заболел 36-летний нигериец, который недавно ездил в Того, Гану, Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо.

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  • The Guardian со ссылкой на закрытый отчет Нацслужбы здравоохранения Великобритании сообщает, что при негативном сценарии развития событий в стране эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может продлиться до весны 2021 года и привести к госпитализации до 7,9 млн человек.
  • Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.
  • В сети появилась карта распространения вируса в Украине.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном.

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Арина Толина
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