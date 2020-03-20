Коронавирус. Выздоровели более 86 000 человек: последние данные

Врачи дежурят возле круизного лайнера Diamond Princess (Фото: Franck Robichon/EPA)

По состоянию на утро 20 марта, в мире зарегистрированы 244 517 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 10 030 – летальные, выздоровели 86 025 человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Италии – 41 035, выздоровели 4 440, умерли 3405 человек; Испании - 18 077, выздоровели 1107, умерли 833; Германии - 15 320, выздоровели - 113, умерли 44; Франции - 11 010, выздоровели 12, умерли 372 больных.

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По информации Reuters, Нигер подтвердил первый случай заражения коронавирусом, заболел 36-летний нигериец, который недавно ездил в Того, Гану, Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо.

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