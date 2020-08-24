Коронавирус. В Украине вторые сутки подряд выявляют менее 2000 заболевших

За все время эпидемии коронавируса в Украине умерли 2293 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 1799 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее 1987). Об этом говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.

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За сутки умерли 22 больных COVID-19 (днем ранее - 27), выздоровели 289 пациентов (500).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 106 757 заболевших, 2293 умерших и 52 524 выздоровевших.

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Марк Сировой

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