Коронавирус. В Украине вторые сутки подряд выявляют менее 2000 заболевших
24.08.2020, 08:45
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook
За все время эпидемии коронавируса в Украине умерли 2293 заболевших COVID-19
За прошедшие сутки в Украине выявили 1799 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее 1987). Об этом говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.
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За сутки умерли 22 больных COVID-19 (днем ранее - 27), выздоровели 289 пациентов (500).
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 106 757 заболевших, 2293 умерших и 52 524 выздоровевших.
- 20 августа в Украине госпитализировали рекордное число заболевших COVID-19 - 487 человек.
- 21 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине очень опасная волна заболеваемости. По его словам, увеличение числа заболевших может "полностью остановить медицину и государство ничего не сможет сделать больше".
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