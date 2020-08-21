Коронавирус. В Украине за сутки госпитализировали рекордное число заболевших

Украина слишком быстро прошла путь от 1000 до 2000 заболевших коронавирусом в сутки, отмечает глава Минздрава Степанов

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 487 заболевших COVID-19, это наивысший показатель за все время эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он сообщил, что в Украине уже нет больниц первой и второй волны. Министр дал задание объединить их в одну группу в связи с большим числом госпитализированных заболевших.

"Коронавирусная болезнь часто имеет тяжелое течение. И предоставление медпомощи иногда возможно исключительно в стационаре. Это требует новых коек. Я каждый день практически подписываю распоряжения о введении новых больниц. У нас заполняются кровати по всей Украине", - отметил Степанов.

По его словам, эпидемия коронавируса набирает обороты: Украина очень быстро "пробежала путь" от 1000 до 2000 заболевших в сутки.

2106 новых пациентов с COVID-19 . За все время эпидемии в Украине зафиксировали 100 643 заболевших, 2207 умерших и 51 078 выздоровевших. За сутки в Украине появилось

Президент Владимир Зеленский назвал новую волну эпидемии "очень опасной" и предупредил, что дальнейший рост числа инфицированных может "остановить медицину" и государство "ничего не сможет больше сделать".

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Марк Сировой

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