Зеленский о росте числа заболевших COVID-19: Очень опасная волна, остановится вся медицина

Президент Владимир Зеленский заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Украине может привести к коллапсу системы здравоохранения страны

Увеличение количества заболевших новым коронавирусом в Украине может "полностью остановить" систему здравоохранения страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Николаевскую область.

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"Мы уже на этой волне за 2000 (заболевших коронавирусом - ред.) - она очень опасная", - заявил Зеленский, уточнив, что люди перестали придерживаться карантина и "никто ничего не боится".

"Увеличение количества заболевших (коронавирусом - ред.) просто остановит полностью медицину и государство ничего не сможет сделать больше", - добавил он.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

20 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели 2134 человек - это рекордное количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии.

21 августа в Министерстве здравоохранения заявили, что они думают над тем, чтобы изменить подход к госпитализации пациентов с новым коронавирусом и помещать в больницу только тех, у кого тяжелая форма заболевания.

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Владислав Сердюк

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