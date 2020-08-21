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Минздрав думает над новой схемой госпитализации больных COVID-19. Причина - рост случаев

21.08.2020, 10:30
Минздрав думает над новой схемой госпитализации больных COVID-19. Причина - рост случаев - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео ICTV

Министерство здравоохранения думает о том, чтобы изменить подход к госпитализации людей с COVID-19 и помещать в больницу только "тяжелых" больных

В Министерстве здравоохранения думают над тем, чтобы изменить подход к госпитализации пациентов с новым коронавирусом и помещать в больницу только тех, у кого тяжелая форма заболевания. Об этом на брифинге Минздрава заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская. 

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По ее словам, изменение подхода госпитализации произойдет в случае, если будет продолжать наблюдаться нынешний рост заболеваемости коронавирусом. Сейчас в Украине госпитализируют пациентов и со среднетяжелой формой заболевания.

"Мы будем вынуждены также пересматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество предоставления медицинской помощи", - заявила Голубовская. 

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.
  • 20 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели 2134 человек - это рекордное количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии.

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Владислав Сердюк
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