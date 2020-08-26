Кабмин ужесточает карантин в зеленых зонах
Степанов объяснил усиление карантина ростом заболеваемости COVID-19 и выводами, к которым пришел Минздрав после эпидемических расследований
Кабинет министров расширил в зеленой карантинной зоне список ограничений, направленных на борьбу с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
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В регионах зеленой зоны будут запрещены:
- проведение дискотек;
- работа развлекательных заведений (ночных клубов);
- деятельность заведений общественного питания по организации досуга.
Глава Минздрава Максим Степанов добавил, что также будет запрещено проведение концертов. Однако будут разрешены концерты в заведениях культуры, для которых проведение концертов в течение последнего года является основным видом деятельности.
Положения, озвученные Степановым, единогласно поддержали члены правительства. В течение суток их должны доработать и опубликовать постановление.
Министр здравоохранения объяснил, что решение об ужесточении карантина связано с резким ростом числа заболевших COVID-19, а также выводами МОЗ из эпидемических расследований, которые показали источники заражения коронавирусом.
- Сегодня Кабмин продлил карантин на два месяца, а также запретил иностранцам въезд в Украину до конца сентября.
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