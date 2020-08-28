Коронавирус. Возвращения к жесткому карантину не будет - Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль говорит, что повторного жесткого карантина из-за COVID-19 не будет. Еще вчера главный санврач Виктор Ляшко не исключал этого

Правительство не рассматривает возможности введения повторного жесткого карантина в случае второй волны распространения нового коронавируса. Об этом на онлайн-встрече с участниками Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба ЕBA.

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"По словам премьер-министра, правительство не рассматривает внедрения жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, вместо этого будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания", - заявили в ЕВА.

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Владислав Сердюк

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