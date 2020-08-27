"Лукавить не буду". Ляшко не исключает возвращение к жесткому карантину

Главный санврач Виктор Ляшко предупреждает, что осенью "никаких коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения"

В Украине возможно возвращение к жесткому карантину из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в интервью Апострофу.

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Отвечая на вопрос, есть ли вероятность возвращения жесткого карантина, как было весной, Ляшко сказал: "Не буду лукавить - существует. Но вопрос в том, что система здравоохранения в конце августа - это уже не система здравоохранения в марте".

Главный санврач добавил, что сегодня Минздрав четко знает, сколько людей можно разместить в учреждениях здравоохранения.

"И четко прогнозируем, не больше какого количества заражений нужно, чтобы регистрировалось ежедневно, чтобы наши медики справились и оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - объяснил Ляшко.

Он считает, что осенью "никаких коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения".

"И это показала практика европейских систем здравоохранения, которые значительно лучше обеспечены материально, технически, чем наша система", - подчеркнул Ляшко.

21 августа Минздрав изменил показатели определения уровня загруженности коек в больницах - инфографика.

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Арина Толина

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