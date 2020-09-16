Коронавирус. Правительство разрешило работу детских садов и школ в красной зоне

Теперь в оранжевой зоне не будут запрещать перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест

Кабинет министров изменил критерии для ужесточения карантинных мер. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75%.

Ужесточать меры будут, если в городе наблюдается превышение среднего уровня заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч больше, чем в пять раз.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

При этом в красной зоне разрешат работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.

Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Также в оранжевой зоне не будут запрещать перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.