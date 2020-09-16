Коронавирус. Правительство разрешило работу детских садов и школ в красной зоне
Теперь в оранжевой зоне не будут запрещать перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест
Кабинет министров изменил критерии для ужесточения карантинных мер. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75%.
Ужесточать меры будут, если в городе наблюдается превышение среднего уровня заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч больше, чем в пять раз.
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При этом в красной зоне разрешат работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.
Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Также в оранжевой зоне не будут запрещать перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- С 14 сентября, начало действовать новое деление на карантинные зоны.
- Ранее премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
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