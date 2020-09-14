В Украине начали действовать ограничения по новым карантинным зонам, Киев – в оранжевой
Во многих областных центрах и районах Украины должны быть усилены карантинные меры
Сегодня, 14 сентября, в Украине начинает действовать новое разделение на эпидемиологические зоны, определенное решением комиссии Кабмина по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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В красной зоне карантина, где действуют наиболее сильные ограничения, остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.
В оранжевой зоне – Киев, Харьков, Львов, Винница, Ужгород, Сумы и Хмельницкий.
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В эпидемиологических зонах установлены следующие ограничения:
Желтая:
- в общественных зданиях и транспорте – маска;
- при проведении массовых мероприятий – не более одного человека на пять квадратных метров;
- заполненность кинотеатров и театров – не более 50%;
- перевозка пассажиров в общественном транспорте только по количеству мест для сидения;
- запрещается посещать заведения социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляет кризисные услуги).
Оранжевая:
- все ограничения желтой зоны;
- запрещается работа заведений по размещению людей (хостелы, турбазы и т.п.), кроме гостиниц;
- не могут работать ночью развлекательные заведения и рестораны;
- запрет на плановые госпитализации в больницах;
- фитнес-центры и спортзалы могут работать, если принимают не более одного человека на 10 кв м;
- не будут приниматься новые смены в детских лагерях;
- ограничение для массовых мероприятий – один человек на 20 кв м и всего не более 100 посетителей.
Красная:
- все ограничения оранжевой зоны;
- запрет на работу общественного транспорта;
- закрыты для посещения образовательные учреждения, ТРЦ, кафе и рестораны.
- Адаптивный карантин в Украине продлен до ноября. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- В Тернополе, несмотря на красную зону, горсовет отказался вводить жесткие ограничения.
- 11 сентября мэр Киева Кличко объявил, что из-за попадания в оранжевую зону карантин в столице будет усилен.
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