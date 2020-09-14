В Украине начали действовать ограничения по новым карантинным зонам, Киев – в оранжевой

Во многих областных центрах и районах Украины должны быть усилены карантинные меры

Сегодня, 14 сентября, в Украине начинает действовать новое разделение на эпидемиологические зоны, определенное решением комиссии Кабмина по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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В красной зоне карантина, где действуют наиболее сильные ограничения, остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

В оранжевой зоне – Киев, Харьков, Львов, Винница, Ужгород, Сумы и Хмельницкий.

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В эпидемиологических зонах установлены следующие ограничения:

Желтая:

- в общественных зданиях и транспорте – маска;

- при проведении массовых мероприятий – не более одного человека на пять квадратных метров;

- заполненность кинотеатров и театров – не более 50%;

- перевозка пассажиров в общественном транспорте только по количеству мест для сидения;

- запрещается посещать заведения социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляет кризисные услуги).

Оранжевая:

- все ограничения желтой зоны;

- запрещается работа заведений по размещению людей (хостелы, турбазы и т.п.), кроме гостиниц;

- не могут работать ночью развлекательные заведения и рестораны;

- запрет на плановые госпитализации в больницах;

- фитнес-центры и спортзалы могут работать, если принимают не более одного человека на 10 кв м;

- не будут приниматься новые смены в детских лагерях;

- ограничение для массовых мероприятий – один человек на 20 кв м и всего не более 100 посетителей.

Красная:

- все ограничения оранжевой зоны;

- запрет на работу общественного транспорта;

- закрыты для посещения образовательные учреждения, ТРЦ, кафе и рестораны.

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Денис Юдин

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