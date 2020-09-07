В Тернополе отказались соблюдать ограничения красной зоны и приняли свое решение

Мэр города уверен, что карантинные ограничения приведут к экономическому и транспортному коллапсу

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил в видеообращении в Facebook, что город не будет соблюдать ограничения, установленные для красной карантинной зоны, поскольку это парализует работу предпринимателей и уменьшит поступления в городской бюджет.

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По словам Надала, Тернополь хотят "искусственно поместить в красную зону карантина", поэтому они вынуждены защищать свое право на труд и учебу. Первые забастовки в городе начались еще вчера, потому что "люди хотят работать, зарабатывать, платить налоги и жить полноценной жизнью", — подчеркнул он.

Мэр отметил, что не может допустить, чтобы город остановился, так как 80% местного бюджета формируется из налогов, которые платит малый и средний бизнес. Кроме этого, городской голова попросил полицию не штрафовать местных предпринимателей и не составлять на них протоколы за нарушение карантина.

Также Надал напомнил, что сейчас в Тернополе действует решение местного горсовета, которым постановление Кабмина о том, что Тернополь отнесен к красной зоне, было признано незаконным. На сегодняшний день это решение оспорено не было, добавил он, сославшись также на решение Конституционного суда от 28 августа о признании карантинных ограничений незаконными.

Примечательно, что на сайте местной Нацполиции содержится информация другого характера. Там пообещали усилить рейдовые группы по проверке выполнения карантинных ограничений, а сами правоохранители были переведены на усиленный вариант службы.

22 июля в Минздраве рассказали об ограничениях для всех зон карантина — в красной зоне запрещается работа общественного транспорта, образовательных учреждений, кафе, ресторанов и ТРЦ.

в красной зоне запрещается работа общественного транспорта, образовательных учреждений, кафе, ресторанов и ТРЦ. С 7 сентября в Украине установили новые карантинные зоны: Тернополь оказался в красной.

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Дарья Мостовая

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