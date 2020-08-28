КСУ о карантине: Кабмин не имеет права ограничивать конституционные права граждан

Однако карантин отменен не будет, потому что суд рассматривал постановление Кабмина о введении карантина, которое уже утратило силу

Конституционный суд закрыл производство по постановлению Кабмина №392 о введении карантинных ограничений в связи с тем, что оно утратило силу, но подчеркнул, что Кабмин не может ограничивать конституционные права и свободы гражданина. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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В июне Верховный Суд обратился в КСУ с представлением о конституционности введенных в Украине ограничений в связи с пандемией коронавируса. Верховный суд, в частности, оспаривал отдельные пункты постановления Кабмина № 392 и положения закона о госбюджете на 2020 г.

КСУ признал неконституционным закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год, а в части постановления Кабмина, согласно которому и был введен карантин, закрыл производство. Как объяснил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в комментарии Интерфакс-Украина, в постановление неоднократно вносились изменения, а КСУ может рассматривать акт только в пределах конституционного представления и только действующий - "то есть только первоначальный текст, который уже не действует".

При этом КСУ посчитал нужным отметить, что ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина возможно только в случаях, определенных Конституцией. Такое ограничение может устанавливаться исключительно законом - актом, принятым Верховной Радой, "установление такого ограничения подзаконным актом (которым является постановление Кабмина, - ред.) противоречит Конституции".

Таким образом, карантин продолжит действовать в Украине.

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Вадим Ребрина

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