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В Конституционном суде оспорили законность карантина в Украине

В Конституционном суде оспорили законность карантина в Украине - Фото
Денис Шмыгаль на заседании Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)
04.06.2020, 21:15

В Верховном Суде считают, что Кабмин не имел права ограничивать свободу передвижения, право на мирные собрания и нарушать равенство прав и свобод

В Конституционный суд поступило представление Верховного Суда о конституционности введенных в Украине ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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Верховный суд, в частности, оспаривает отдельные пункты постановления Кабмина № 392 от 20 мая и положения закона о госбюджете на 2020 г.

Пленум Верховного Суда просит КСУ проверить, не были ли нарушены:

- право на свободу передвижения - в ВС отмечают, что оно может быть ограничено только законом, а не актом Кабмина;

- право покидать территорию Украины - в Конституции регламентирована обязанность государства гарантировать выезд, в ВС считают, что ограничения авиаперевозок и закрытие пунктов пропуска через границу нарушают эти гарантии;

- право на мирные собрания - в ВС указывают, что оно может быть ограничено только судом в интересах нацбезопасности, а не Кабмином;

- равенство прав и свобод - ВС считает нарушением этого принципа ограничения для людей, достигших 60 лет, а также разрешение работать отдельным предпринимателям.

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В Верховном суде считают, что введенное в законе о бюджете временное ограничение на бесспорное списание средств государственного и местных бюджетов по решению суда ведет к неисполнению судебных решений, что противоречит Конституции.

Также пленум ВС оспаривает введенные в закон о бюджете ограничения для судейских зарплат, считая их противоречащими ст. 92 Конституции.

С полным текстом конституционного представления можно ознакомиться на сайте КСУ.

По состоянию на 4 июня, Киев и восемь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Вадим Ребрина
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