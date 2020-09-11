Коронавирус. Кличко объявил об ужесточении карантина в Киеве: список ограничений

Мэр столицы призвал полицию контролировать, как пациенты с COVID-19 соблюдают условия самоизоляции

После решения правительственной комиссии о входе Киева в оранжевую зону эпидемиологической опасности в столице будет действовать ряд ограничений. Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

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В Киеве с понедельника, 14 сентября, будут действовать следующие ограничения:

- в массовых мероприятиях должны участвовать не более 220 человек, один человек на 10 кв м площади здания;

- запрещена деятельность предприятий, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- групповые занятия в профессиональных училищах и вузах проводятся группами не более 20 человек;

- временно ограничивается проведение медучреждениями плановых госпитализаций, кроме медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, пациентов, получающих паллиативную помощь и случаев, несущих угрозу для жизни;

- работать могут только фитнес-центры и спортзалы, в которых не более одного посетителя на 10 кв м;

- запрет на прием детей в санатории и лагеря отдыха;

- автомобильный и общественный транспорт должен перевозить пассажиров в количестве не более 50% от мест для сидения.

Также Кличко призвал полицию контролировать соблюдение условий самоизоляции пациентов с COVID-19.

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Денис Юдин

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