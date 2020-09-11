Коронавирус. Кличко объявил об ужесточении карантина в Киеве: список ограничений
Мэр столицы призвал полицию контролировать, как пациенты с COVID-19 соблюдают условия самоизоляции
После решения правительственной комиссии о входе Киева в оранжевую зону эпидемиологической опасности в столице будет действовать ряд ограничений. Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.
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В Киеве с понедельника, 14 сентября, будут действовать следующие ограничения:
- в массовых мероприятиях должны участвовать не более 220 человек, один человек на 10 кв м площади здания;
- запрещена деятельность предприятий, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
- групповые занятия в профессиональных училищах и вузах проводятся группами не более 20 человек;
- временно ограничивается проведение медучреждениями плановых госпитализаций, кроме медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, пациентов, получающих паллиативную помощь и случаев, несущих угрозу для жизни;
- работать могут только фитнес-центры и спортзалы, в которых не более одного посетителя на 10 кв м;
- запрет на прием детей в санатории и лагеря отдыха;
- автомобильный и общественный транспорт должен перевозить пассажиров в количестве не более 50% от мест для сидения.
Также Кличко призвал полицию контролировать соблюдение условий самоизоляции пациентов с COVID-19.
- Адаптивный карантин в Украине продлен до ноября. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 3144 человек, в Киеве – у 404 человек.
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