Коронавирус. В Киеве рекорд заболеваемости — 404 случая заражения COVID-19

Заболеваемость в столице не опускается ниже 200 человек в день уже 10 день подряд

За последние сутки в Киеве зафиксировали 404 случая заражения коронавирусом (днем ранее – 298 ), об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Были госпитализированы 58 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома.

Выздоровели 168 человек, всего - 5170.

Умерло - 7 жителей Киева, всего - 261.

Больше всего заболевших выявили в Дарницком районе - 81, на втором месте - Деснянский район (64), на третьем - Днепровский (53). С начала эпидемии лидером по количеству заболевших является Дарницкий район столицы.

В столице уже зафиксированы 16 523 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что уже 10 дней подряд фиксируется не меньше 200 заболевших.

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Станислав Стороженко

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