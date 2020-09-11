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Коронавирус. В Киеве рекорд заболеваемости — 404 случая заражения COVID-19

11.09.2020, 12:09
Коронавирус. В Киеве рекорд заболеваемости — 404 случая заражения COVID-19 - Фото
Киевская городская госадминистрация (Фото: пресс-служба КГГА)

Заболеваемость в столице не опускается ниже 200 человек в день уже 10 день подряд

За последние сутки в Киеве зафиксировали 404 случая заражения коронавирусом (днем ранее – 298 ), об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко

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Были госпитализированы 58 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома. 

Выздоровели 168 человек, всего - 5170.

Умерло - 7 жителей Киева, всего - 261.

Больше всего заболевших выявили в Дарницком районе - 81, на втором месте - Деснянский район (64), на третьем - Днепровский (53). С начала эпидемии лидером по количеству заболевших является Дарницкий район столицы.

В столице уже зафиксированы 16 523 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что уже 10 дней подряд фиксируется не меньше 200 заболевших. 

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  • 10 сентября в Киеве коронавирус выявили у 298 горожан. Четверо пациентов с COVID-19 скончались. 
  • С 14 сентября столица Украина окажется в оранжевой карантинной зоне: будет запрещена работа ночных заведений, хостелов и фитнес-центров. 
Станислав Стороженко
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