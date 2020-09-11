Коронавирус. В Киеве рекорд заболеваемости — 404 случая заражения COVID-19
Заболеваемость в столице не опускается ниже 200 человек в день уже 10 день подряд
За последние сутки в Киеве зафиксировали 404 случая заражения коронавирусом (днем ранее – 298 ), об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Были госпитализированы 58 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома.
Выздоровели 168 человек, всего - 5170.
Умерло - 7 жителей Киева, всего - 261.
Больше всего заболевших выявили в Дарницком районе - 81, на втором месте - Деснянский район (64), на третьем - Днепровский (53). С начала эпидемии лидером по количеству заболевших является Дарницкий район столицы.
В столице уже зафиксированы 16 523 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что уже 10 дней подряд фиксируется не меньше 200 заболевших.
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- 10 сентября в Киеве коронавирус выявили у 298 горожан. Четверо пациентов с COVID-19 скончались.
- С 14 сентября столица Украина окажется в оранжевой карантинной зоне: будет запрещена работа ночных заведений, хостелов и фитнес-центров.
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