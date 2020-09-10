С 14 сентября Кабмин вводит новые карантинные зоны. Киев – в оранжевой: список и карта

Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы остаются в красной карантинной зоне

С понедельника, 14 сентября, начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Киев попал в оранжевую. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Из областных центров в красной зоне остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

В оранжевой зоне – Киев, Харьков, Львов, Винница, Ужгород, Сумы и Хмельницкий.

Луцк, Житомир, Николаев, Одесса, Ровно, Черкассы и Чернигов – в желтой зоне.

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Эпидемические уровни будут установлены на 14 дней.

Какие ограничения предусматривает каждая из зон:

Желтая:

- в общественных зданиях и транспорте - маска;

- при проведении массовых мероприятий - не более одного человека на пять квадратных метров;

- заполненность кинотеатров и театров - не более 50%;

- перевозка пассажиров в общественном транспорте только по количеству мест для сидения;

- запрещается посещать заведения социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляет кризисные услуги).

Оранжевая:

- все ограничения желтой зоны;

- запрещается работа заведений по размещению людей (хостелы, турбазы и т.п.), кроме гостиниц;

- не могут работать ночью развлекательные заведения и рестораны;

- запрет на плановые госпитализации в больницах;

- запрет на работу спортзалов, фитнес-центров, культурных заведений;

- не будут приниматься новые смены в детских лагерях;

- ограничение для массовых мероприятий - один человек на 20 кв м и всего не более 100 посетителей.

Красная:

- все ограничения оранжевой зоны;

- запрет на работу общественного транспорта;

- закрыты для посещения образовательные учреждения, ТРЦ, кафе и рестораны.

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Денис Юдин

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