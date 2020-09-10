С 14 сентября Кабмин вводит новые карантинные зоны. Киев – в оранжевой: список и карта
Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы остаются в красной карантинной зоне
С понедельника, 14 сентября, начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Киев попал в оранжевую. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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Из областных центров в красной зоне остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.
В оранжевой зоне – Киев, Харьков, Львов, Винница, Ужгород, Сумы и Хмельницкий.
Луцк, Житомир, Николаев, Одесса, Ровно, Черкассы и Чернигов – в желтой зоне.
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Эпидемические уровни будут установлены на 14 дней.
Какие ограничения предусматривает каждая из зон:
Желтая:
- в общественных зданиях и транспорте - маска;
- при проведении массовых мероприятий - не более одного человека на пять квадратных метров;
- заполненность кинотеатров и театров - не более 50%;
- перевозка пассажиров в общественном транспорте только по количеству мест для сидения;
- запрещается посещать заведения социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляет кризисные услуги).
Оранжевая:
- все ограничения желтой зоны;
- запрещается работа заведений по размещению людей (хостелы, турбазы и т.п.), кроме гостиниц;
- не могут работать ночью развлекательные заведения и рестораны;
- запрет на плановые госпитализации в больницах;
- запрет на работу спортзалов, фитнес-центров, культурных заведений;
- не будут приниматься новые смены в детских лагерях;
- ограничение для массовых мероприятий - один человек на 20 кв м и всего не более 100 посетителей.
Красная:
- все ограничения оранжевой зоны;
- запрет на работу общественного транспорта;
- закрыты для посещения образовательные учреждения, ТРЦ, кафе и рестораны.
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