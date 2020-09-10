UA

Динамика коронавируса в Украине. Зарегистрировано уже более 145 000 заболевших

10.09.2020, 08:55
Динамика коронавируса в Украине. Зарегистрировано уже более 145 000 заболевших - Фото
Иллюстративное фото: Госпотребслужба/Facebook

Лидером по заболевшим COVID-19 за все время эпидемии остается Львовская область

За прошедшие сутки в Украине выявили 2582 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 2551). За все время с начала эпидемии было зафиксировано 145 612 случаев COVID-19, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

С начала эпидемии в стране насчитывается 65 877 выздоровевших и 3023 умерших.

За последние сутки 44 пациента умерли (сутками ранее — 45), а 1174 человека выздоровели (1157).

Больше всего заболевших за все время коронавирусной эпидемии было зарегистрировано во Львовской области — 16 452 человека.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и в мире - LIVE

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Украина статистика динамика коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Кличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор

Кличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор
 