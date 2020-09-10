Динамика коронавируса в Украине. Зарегистрировано уже более 145 000 заболевших

Лидером по заболевшим COVID-19 за все время эпидемии остается Львовская область

За прошедшие сутки в Украине выявили 2582 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 2551). За все время с начала эпидемии было зафиксировано 145 612 случаев COVID-19, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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С начала эпидемии в стране насчитывается 65 877 выздоровевших и 3023 умерших.

За последние сутки 44 пациента умерли (сутками ранее — 45), а 1174 человека выздоровели (1157).

Больше всего заболевших за все время коронавирусной эпидемии было зарегистрировано во Львовской области — 16 452 человека.

С 7 сентября в стране действуют обновленные карантинные зоны: в красной оказались три крупных города — Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

На 9 сентября широкое распространение COVID-19 наблюдалось в 18 регионах Украины.

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Дарья Мостовая

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